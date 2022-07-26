Власти Дагестана оградят смотровую площадку каньона Цолотль

26 июл. 16:57

Уже в августе власти Дагестана завершат обустройство каньона Цолотль в Хунзахском районе республики, - сообщил глава района Нурмагомед Задиев.

"Проектно-сметные работы провели. Выбираем подрядчика. В течение трех недель планируем завершить работы по обустройству каньона, на это выделено 4 млн 250 тыс рублей",- рассказал Задиев, передает ТАСС.

В рамках обустройства в местах скопления туристов на объекте будет установлено стойкое тросовое трехъярусное ограждение длиной в 600 м – сейчас посетителей на опасных участках ограждают бетонные блоки.

Напомним, каньон Цолотль расположен в 140 км от Махачкалы на Хунзахским плато на высоте 2 тыс м над уровнем моря. В него низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр, каждый день его посещают сотни туристов.