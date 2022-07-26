СМИ рассказали, сколько Россия планирует выделить на железные дороги в Иране

26 июл. 16:49

РФ планирует до 2030 года выделить Ирану $1,5 млрд на строительство и развитие железнодорожной сети, в том числе и участка до границы с Азербайджаном, входящего в состав МТК "Север-Юг", пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию Минтранса России.

Средства будут направлены на строительство ветки протяженностью 164 км от пограничной Астары в Азербайджане до города Решт в Иране. Предполагается также электрификация линии Гармсар-Инче-Бурун (495 км), передает "Интерфакс-Азербайджан".

Сейчас грузы между Астарой и Рештом перевозятся автотранспортом, что сдерживает развитие этого маршрута.

Строительство линии, по оценкам, обойдется в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что $500 млн на эти цели направят власти Азербайджана.