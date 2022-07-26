РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Прогноз МВФ по спаду экономики России в 2022 году улучшился

Прогноз МВФ по спаду экономики России в 2022 году улучшился

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики в этом году - с 8,5% до 6%.

Согласно докладу фонда, спад экономики объясняется западными санкциями, а улучшение оценки - ростом экспорта, который превзошел ожидания. При этом на 2023 год прогноз ухудшился - спад экономики составит не 2,3%, как ожидалось ранее, а 3,5%. Это связано с дополнительными антироссийскими санкциями, которые должны вступить в силу в следующем году.

По прогнозу ЦБ, спад экономики РФ в этом году составит 4-6%, а в 2023 году - 1-4%.

960 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version