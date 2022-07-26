Лайнеры AZAL готовы летать в Нью-Дели и Мумбаи

26 июл. 16:38

В скором времени Баку сразу с двумя индийскими городами свяжут прямые рейсы авиакомпании AZAL: вопрос с Нью-Дели решен, маршрут Баку-Мумбаи находится на стадии обсуждения.

Азербайджан и Индия ведут переговоры об открытии еще одного прямого авиарейса: Баку-Мумбаи. Ранее авиакомпания AZAL объявила об открытии продаж билетов на рейсы в индийский город Нью-Дели из Международного аэропорта Гейдар Алиев с 9 августа.

Согласно расписанию, частота полетов составит два раза в неделю: из Баку рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, а из Нью-Дели – по средам и субботам, передает Sputnik Азербайджан.

Полетную программу по маршруту Баку-Нью-Дели-Баку AZAL выполняет в партнерстве с компанией Zeal Global Group, авиабилеты по этому направлению уже продаются в аккредитованных агентствах авиакомпании и на ее сайте.