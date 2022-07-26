Страны ЕС договорились добровольно сокращать спрос на газ

26 июл. 16:35

Еврокомиссия согласилась на все четыре запрошенных странами Евросоюза блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа, такое заявление распространил сегодня Совет ЕС на уровне министров энергетики.

"Страны ЕС достигли сегодня политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", - цитирует его ТАСС.

Европейские государства также договорились о возможности объявить "общесоюзную тревогу" по безопасности поставок газа: при ее вступлении в силу сокращение спроса станет обязательным.

Включение в постановление четырех блоков исключений и ограничений позволило снять все возражения, озвученные ранее государствами ЕС.

Договоренность будет действовать до 31 марта будущего года.