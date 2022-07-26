Среда в Москве может стать самым жарким днем лета

26 июл. 16:30

Пик текущей жары в Москве придется на среду, 27 июля, в городе ожидается до 33 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентства городских новостей "Москва".

"Завтра температура в Москве будет в диапазоне плюс 30-33 градуса, это будет самый жаркий день второй половины июля", - заявил Вильфанд.

С четверга в столичном регионе температура воздуха постепенно начнет снижаться - будет около 25-27 градусов, но дождливо.

"В пятницу более явно температура понизится, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, температура воздуха будет плюс 22-24 градуса, а затем, в субботу и воскресенье, прогнозируется дальнейшее понижение температуры в Москве до 22 градусов, но без осадков, ожидается переменная облачность", - поделился синоптик.