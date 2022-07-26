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Пьяный водитель стал причиной гибели россиянки на севере Казахстана

Пьяный водитель стал причиной гибели россиянки на севере Казахстана

В результате ДТП в Северо-Казахстанской области погибла гражданка России, ее сын был доставлен в больницу с травмами.

Как сообщает Sputnik Казахстан, трагедия произошла возле села Каракога района Магжана Жумабаева. Российская семья на автомобиле Toyota Corolla столкнулась с выехавшей на встречку Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился нетрезвый водитель.

Отмечается, что пассажир Toyota Corolla - гражданка России погибла на месте, ее семилетний сын госпитализирован.

По данному факту ведется досудебное расследование. 35-летнему водителю грозит до семи лет лишения свободы.

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