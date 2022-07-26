Российско-казахстанский "Голиаф" претендует на приз Венецианского кинофестиваля

26 июл. 16:22

Фильм "Голиаф" совместного производства Казахстана и России включен в конкурсную программу "Новые горизонты" 79-го Венецианского кинофестиваля.

Картина создана совместно казахстанскими компаниями Short Brothers, Changepoint и российскими All Media (a START Company) и "Форест-Фильм".

"Полнометражная картина казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф" (Goliath) включена в конкурсную программу Orizzonti Extra ("Новые горизонты") 79-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года", - сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Start.

Главные роли в "Голиафе" исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Действие разворачивается в поселке, власть в котором держит жестокий криминальный авторитет. Он казнит каждого, кто идет против него, в том числе и жену бедняка Арзу.