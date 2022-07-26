Эрдоган едет в Россию

26 июл. 16:10

Президент Турции Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Сочи 5 августа. Изначально об этом сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом", - передает телеканал.

В сообщение уточнялось, что в ходе визита турецкий лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа проведет переговоры с турецким коллегой.

Напомним, предыдущая встреча глав государств прошла "на полях" саммита "астанинской тройки" 19 июля в Тегеране.