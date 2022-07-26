Крым дождался потока туристов

26 июл. 16:08

За последнюю неделю в Крыму зафиксировали увеличение турпотока, стартовал полноценный курортный сезон, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов во вторник.

"Слава богу, последняя неделя принесла нам желанное избавление - турист приехал. Последняя наша поездка в Евпаторию, Бахчисарай, Ялту показала, что заполнение мест размещения произошло. Сегодня можно уверенно сказать, что сезон идет в полной мере", - заявил он.

Константинов признал, что "еще две недели назад пляжи были пустые", сегодня отдыхающие есть везде.

Он добавила, что в августе средняя загрузка отелей достигнет 80%.

Обсуждение мер поддержки турбизнеса в Крыму на фоне улучшения ситуация перенесли на сентябрь.