РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Госкоммолодежи Крыма возглавил Алексей Зинченко

Госкоммолодежи Крыма возглавил Алексей Зинченко

Госкомитет молодежной политики Республики Крым сегодня возглавил Алексей Зинченко - указ об этом подписал глава региона Сергей Аксенов.

"Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца", - уточняется в сообщении, передает "АиФ-Крым". 

Напомним, сейчас Алексей Зинченко руководит симферопольским отделением организации "Молодая Гвардия Единой России".

1315 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version