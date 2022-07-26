Госкоммолодежи Крыма возглавил Алексей Зинченко

26 июл. 15:51

Госкомитет молодежной политики Республики Крым сегодня возглавил Алексей Зинченко - указ об этом подписал глава региона Сергей Аксенов.

"Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца", - уточняется в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Напомним, сейчас Алексей Зинченко руководит симферопольским отделением организации "Молодая Гвардия Единой России".