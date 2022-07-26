Климатолог рассказал, когда лето в Москве будет начинаться в мае

26 июл. 15:38

Через несколько десятилетий среднегодовая температура воздуха в России повысится на 1-2 градуса и майская погода в Москве будет соответствовать нынешним нормам июня, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Глобальная температура воздуха за 100 лет выросла на 1,2 градуса, для России изменения выше, теплеет более чем в два раза быстрее. В последующие 30 лет нам стоит ожидать увеличения среднегодовой температуры еще дополнительно на 1-2 градуса, это очень много и заметно", - указал он.

За последние 40 лет в Москве температура в июне стала такой, какой раньше была в июле. Еще через 30 лет погода в мае приблизится к норме конца июня.

Циркуляция атмосферы меняется, что ведет к аномальным явлениям. "Больше блокирующих антициклонов летом - это чистое небо, много солнечной энергии, происходит разогрев почвы, ее высыхание, и при приходе холодных воздушных масс возникают торнадо, шквалы, ливневые осадки, что мы сейчас наблюдаем все севернее и севернее, то есть Московском регионе, хотя раньше такая погода была характера для южных регионов", - сказал климатолог.

С последующим изменением климата в Москве летом можно будет ожидать 40-градусной жары, которая наблюдается этим летом в Европе.