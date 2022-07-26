В МЧС выдали штормовое предупреждение для жителей Москвы

26 июл. 15:33

Сегодня в Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер, скорость которого будет достигать до 15 м/с, - сообщает столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", - рассказали в МЧС, передает РИА Новости.

В ведомстве порекомендовали принять все меры предосторожности в связи с надвигающимися катаклизмами, особенно это касается водителей транспортных средств.