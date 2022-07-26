США хотят вклиниться в карабахский процесс

До сентября 2020 года страны Запада выступали активными игроками на Южном Кавказе и посредниками в карабахском урегулировании. США доминировали в прозападной Грузии, вместе с Европой нарастили свои связи с Арменией после «бархатной революции». Баку держался особняком, даже несмотря на присутствие британского капитала в нефтяных месторождениях Каспия и трубопроводах в Турцию и Южную Европу. США и Франция входили также в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому вопросу. Одним словом, позиции Запада на Южном Кавказе были довольно крепки.

Все поменяла Вторая карабахская война. «Бархатный проект» Запада в лице Армении потерпел поражение. США и Франция не смогли помочь ей. Турция и Россия – геополитические соперники Запада - укрепили свои позиции в регионе через миротворческо-мониторинговые миссии. Турция подписала с Азербайджаном Шушинскую декларацию о взаимной обороне, Россия – меморандум о союзничестве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил под сомнение дальнейшее сотрудничество с МГ ОБСЕ. Тоже самое, к слову, сделала и Москва устами главы российского МИД Сергея Лаврова после разрыва отношений с ЕС и США в связи с конфликтом на Украине.

После начала спецоперации Запад ждал, чтобы три республики присоединились к санкциям, но на это не пошли не только Армения и нейтральный Азербайджан, но даже Грузия. В итоге Минфин США недавно включил Грузию и Армению включили в список стран, через которые в Россию и Беларусь может попасть «санкционка». Казначейство США просит компании и финучреждения проявлять бдительность в отношении попыток «уклониться от экспортного контроля», введенного в связи со спецоперацией России на Украине.

Тем не менее, Запад не сдается. Брюссель пытается-таки вклиниться в армяно-азербайджанские переговоры. ЕС уже организовал три встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На минувшей неделе делегация Европарламента прибыла в Грузию, чтобы сгладить негатив, связанный с непредоставлением Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС. Евросоюз и НАТО пригласили в гости главу азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова, а в Ереван неожиданно пожаловал глава ЦРУ Уильям Бернс.

США не хотят смиряться с тем, что их отодвинули от карабахского урегулирования. Усилий Брюсселя им недостаточно. Вашингтон хочет закрепить свою особую роль. Момент для этого подходящий. Россия занята Украиной, действуют санкции, которые ставят Южный Кавказ перед сложным выбором. Американская дипломатия уже зондирует почву. 25 июля госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном, во время которых обсудил с ними «историческую возможность» достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Блинкен, со слов пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, напомнил Алиеву о «предложении содействия США с открытием соединительных звеньев в сфере транспорта и связи в регионе». Другими словами, США хотят внедриться в многообещающий проект Зангезурского коридора и замкнуть на себе стратегический путь. Блинкен также призвал Алиева продолжать диалог с Ереваном и выразил поддержку посредничеству ЕС. Однако участия даже союзника в лице Европы американцам недостаточно. Госсекретарь говорит, что США как сопредседатель МГ ОБСЕ готовы "взаимодействовать в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану обеспечить долгосрочный всеобъемлющий мир". Об этом же Блинкен сообщил и Пашиняну. Американец также приветствовал «конкретные договоренности в направлении нормализации отношений между Арменией и Турцией».

Участвуют США в этом или нет, мирный договор Армении и Азербайджана разрабатывается. Баку не спешит привлекать к его подписанию Вашингтон, но и не держит в тайне этот вопрос. Алиев в разговоре информировал Блинкена о встрече глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшей 16 июля в Тбилиси, назвав ее «первым шагом в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами». Баку уже сформировал свою комиссию по мирному договору и ждет таких же мер от Еревана, сообщил Алиев. Важно отметить, что встреча в Тбилиси была первой между главами МИД двух республик с начала Второй карабахской войны.

Попытки Вашингтона встроиться в карабахское урегулирование не снимают и те проблемы, которые создает Ереван. Алиев в середине июля напомнил, что Армения нарушает свои обязательства по трехстороннему соглашению (от 9 ноября 2020 года) о выводе армянских военных из Карабаха. Совбез Армении обещает вывести их к сентябрю. Если это произойдет на самом деле, то снимется еще одно препятствие для окончательного урегулирования карабахского вопроса. Едва ли США, не имеющие, в отличие от России, здесь своих миротворцев, способны повлиять как-то на Пашиняна в данном вопросе.