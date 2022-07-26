Карачаево-черкесский завод минвод поддержат финансами

26 июл. 15:11

Российский банк ВТБ установил трехлетний кредитный лимит в размере 500 млн рублей для АО "Аквалайн" - производителя минеральной воды и безалкогольных напитков в Карачаево-Черкесии, - сообщила пресс-служба банка.

Средства будут направлены на закупку сырья и материалов для производства.

"Сегодня такие компании способны успешно заполнять качественным продуктом освободившиеся полки после ухода с рынка зарубежных брендов, и наша первостепенная задача - поддержать их в этом", - заявил управляющий ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Дыренко, передает ТАСС.

Привлечение дополнительных кредитных средств поможет увеличить объемы производства, оперативно реагируя на растущий спрос у потребителей, - отметила гендиректор АО "Аквалайн" Светлана Петрова.

По итогам 2021 года чистая прибыль АО "Аквалайн", добывающего и бутилирующего природную минеральную воду и безалкогольные напитки, составила 73,369 млн рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее, а ее выручка увеличилась на 34% - до 2 млрд 42,697 млн рублей.