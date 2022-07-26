Россия поможет талибам с зерном и нефтью

26 июл. 14:55

Россия обнулила пошлины на импорт афганских товаров, которые сегодня находятся под контролем запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Выступая на конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте, дипломат отметил, что Россия готова к переговорам и удовлетворению просьб афганского правительства. Он также подчеркнул, что Москва дала согласие на поставки зерна и нефтепродуктов.

"Будем и дальше работать в этом направлении с нашими региональными партнерами", - заявил он, добавив, что Москва получила представленный Афганистаном список товаров, которые страну интересуют в первую очередь, пишет РИА Новости.

Кроме того, Кабулов сообщил, что в практическом плане Россия настроена на "налаживание экономического, торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями".