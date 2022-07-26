Лавров: "Северный поток - 2" готов удовлетворить потребности Европы в газе, но…

26 июл. 14:54

Проект "Северный поток-2" готов удовлетворить потребности страны Европы в газе, но он закрыт по политическим причинам, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник.

"Ну и, конечно, "Северный поток-2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам", - заявил Лавров в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.

Министр добавил, что все нормативно-правовые акты ЕС при строительстве были соблюдены. "Однако как только все это уже было готово к функционированию Еврокомиссия задним числом - подчеркну, задним числом - приняла нормативы, которые до сих пор использовались для торможения этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода", - отметил он.

По словам Лаврова, ЕС "в течение последних шести-семи лет говорит, что Россия использует газ в качестве оружия, не приводя никаких конкретных примеров и параллельно делая все, чтобы ограничить мощности перекачки газа, которыми обладал "Северный поток-1".