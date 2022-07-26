Роскосмос выходит из проекта МКС

26 июл. 14:40

Руководство российской корпорации "Роскосмос" приняло решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, - сообщил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор корпорации Юрий Борисов.

"Мы ведем работу на Международной космической станции в рамках международного сотрудничества. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - доложил он президенту страны, передает ТАСС.

Россия к этому времени РФ начнет формировать свою орбитальную станцию, и основной приоритет Роскосмоса будет направлен на обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.

"Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами", - сказал Борисов.

К таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. "Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - пояснил глава "Роскосмоса".

"Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.