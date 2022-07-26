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Израиль захотел нанести удар по Ирану

Израиль захотел нанести удар по Ирану

Израиль может нанести удар по Ирану для сдержания развития его ядерной программы, заявил министр обороны этой страны Бени Ганц.

"Иран – проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее израильский премьер Яир Лапид заявил, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Ирана с целью остановки его ядерной программы. В самом Иране заявляли, что планируют использовать атом только в мирных целях.

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