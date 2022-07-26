Израиль захотел нанести удар по Ирану

26 июл. 14:39

Израиль может нанести удар по Ирану для сдержания развития его ядерной программы, заявил министр обороны этой страны Бени Ганц.

"Иран – проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее израильский премьер Яир Лапид заявил, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Ирана с целью остановки его ядерной программы. В самом Иране заявляли, что планируют использовать атом только в мирных целях.