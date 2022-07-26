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В Краснодаре решили достроить проблемный жилкомплекс "Жемчужина"

В Краснодаре решили достроить проблемный жилкомплекс &quot;Жемчужина&quot;

Кубанские строители сегодня возобновили строительство проблемного ЖК "Жемчужина" в Краснодаре, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В трех литерах долгостроя заключили больше 500 договоров долевого участия, а завершить его строительство застройщик должен был в конце 2016 года, однако стройка остановилась. В 2018 году застройщика признали банкротом. Еще через четыре года жилой комплекс передали региональному фонду, - передает "АиФ-Юг".

Первый литер комплекса готов на 73 %, второй – на 70 %, третий – на 18 %. Все литеры должны достроить в 2023 году.

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