Иран за четыре месяца увеличил доходы от экспорта нефти на 580%

26 июл. 14:26

Доходы Ирана от экспорта нефти за последние четыре месяца выросли на 580%, рассказал официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, пишет агентство IRNA.

"Доходы от экспорта нефти и налоговых поступлений за первые четыре месяца этого года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года) возросли на 580% и 200% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - поделился он.

Хандузи уточнил, что увеличение доходов "связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса [внутри страны] в рамках закона о бюджете".

Ранее Тегеран решил отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был ниже рыночного в 5-6 раз.