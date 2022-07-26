Три новых автобусных маршрута запустили в Ташкенте

26 июл. 14:09

В Ташкенте с 25 июля изменились автобусные маршруты: добавлены три новых маршрута, а три уже существующих претерпели изменения.

Согласно информации в Телеграм-канале об общественном транспорте города, маршрут №45 от станции "Рынок Куйлюк" по Бектемирскому шоссе продлен до нового торгового центра Food City, маршрут №75 продлен от прежней конечной "Махалля Сурум" до "Махалля Абад", а также возвращен в границы прежней трассы по улицам Янги Сергели, МКАД и Богибустон через Авторынок, Узгарыш и Южный вокзал, маршрут №185 продлен от прежней конечной "Рынок Куйлюк" до новой конечной "Массив Куйлюк-1".

В столице Узбекистана открыт автобусный маршрут №143 (Торговый центр Чиланзар – Ташкентский экзаменационный центр в Сергели).

Кроме того, появились два дополнительных бесплатных маршрута до нового торгового центра Food City - от массива Тузель-3 и от Фархадского рынка.