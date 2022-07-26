Сочинские спасатели пытаются добраться до туриста с поврежденной ключицей

26 июл. 13:59

Кубанские спасатели пытаются эвакуировать пострадавшего сочинца из устья реки Псоу, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Группа туристов застряла в районе урочища Берчевка возле истока реки Псоу, а сегодня утром в спасательный отряд пришло сообщение, что мужчина в горах получил травму ключицы и не может самостоятельно продолжить поход. Звонивший рассказал, что накануне он упал и сильно ударился плечом, добавив, что в районе их местонахождения дует сильный ветер, передает "АиФ-Юг".

Пострадавший и его друг находятся в 22-х км от города, к ним направились три пешие группы спасателей, а затем за туристами вылетел вертолет МЧС, однако он не смог пробиться сквозь сильную облачность и вернулся на базу.

Сейчас пешая бригада продолжает путь к 37-летнему потерпевшему.