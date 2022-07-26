ДТП с участием двухлетнего ребенка произошло в Дагестане

26 июл. 13:44

В результате автоаварии в Кизилюртовском районе Дагестана пострадали четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба МВД республики.

Утром на трассе "Кавказ" 26-летний водитель "Лады Гранта" выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet Orlandо под управлением 36-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Отмечается, что водитель "Гранты", его 31-летний пассажир, а также пассажиры Chevrolet Orlandо, 33-летняя жительница Санкт-Петербурга и ее 2-летняя дочь с различными травмами доставлены в больницу.