"Северсталь" поможет предприятиям СКФО и ЮФО с закупкой металлопроката

26 июл. 13:38

Представители малого и среднего бизнеса в СКФО, использующие металл, смогут закупать сырье в нужных количествах и на приемлемых условиях по программе ПАО "Северсталь", - сообщили в компании.

"В июне 2022 года мы открыли склад в Минводах, удобный для потребителей из Ставропольского края, а также республик СКФО: Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Дагестана. В ЮФО и СКФО хорошие перспективы развития продаж. Мы не исключаем создание новых складских центров для более плотного покрытия в регионе", - прокомментировал директор по продажам АО "Северсталь Дистрибуция" Владислав Палицин, передает "АиФ-Ставрополье".