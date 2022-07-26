Роспотребнадзор напомнил о масках и ревакцинации

26 июл. 13:32

Людям, уязвимым к коронавирусу, стоит по-прежнему носить маски в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств", - отметили в ведомстве.

Кроме того, продолжает действовать рекомендация по ревакцинации от коронавируса, которую надо делать раз в полгода.

В Роспотребнадзоре пояснили, что за 29-ю неделю года показатель заболеваемости ковидом вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлой неделей и достиг 29,97 на 100 тыс населения.