Зерно с акцентом: грузинскую пшеницу продавали под видом российской

26 июл. 13:00

Следственная служба Минфина Грузии задержала мошенников, реализующих пшеницу по поддельным документам.

Согласно информации следствия, четверо обвиняемых в 2019 году закупали пшеницу грузинского происхождения без надлежащих документов, после чего реализовывали товар как пшеницу российского происхождения. Злоумышленники изготавливали поддельные налоговые документы для реализации пшеницы. В результате компании-покупатели незаконно получили из государственного бюджета вычет НДС в размере 319,7 тыс лари (более $100 тыс). Заведомо ложные вычеты по НДС были полностью аннулированы.

Мошенникам по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц" грозит от четырех до семи лет лишения свободы.