На донских дорогах установят более 60 электрозаправок

26 июл. 12:56

Уже в будущем 2023 году на дорогах Ростовской области заработают не менее 60 электрозаправок, - сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"В текущем году Ростовской области предусмотрено выделение свыше 22 млн рублей из федерального бюджета на размещение объектов зарядной инфраструктуры. Указанные средства будут предоставляться на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей", - рассказал он, передает "Интерфакс".

Уже в текущем 2022 году на трассе М-4 "Дон" в границах Ростовской области заработают 8 электрозаправок мощностью 150 кВт каждая.

Размещать объекты зарядной инфраструктуры на трассе М4 "Дон" планируется на расстоянии 80-120 км друг от друга, - добавил Сорокин.