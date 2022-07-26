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В МИД оценили вероятность отказа Европы выдавать россиянам шенген

В МИД оценили вероятность отказа Европы выдавать россиянам шенген

Нельзя исключить сценария, при котором страны Европы перестанут выдавать шенгенские визы россиянам, считает директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, пишет ТАСС.

Он отметил, что сегодня такие призывы в ЕС звучат в основном от "одиозных политиков" и русофобов. "Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", - заявил Волынкин.

Бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе добавил, что возможная приостановка выдачи виз россиянам получит зеркальный ответ. "Это все на взаимной основе. Исключительно на взаимной основе", - сказал он, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями. "Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся", - уверен Орджоникидзе.

На фоне российской спецоперации на Украине "фактически полная приостановка" оформления виз россиянам, по словам Волынкина, наблюдается в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Дания и Нидерланды перестали выдавать краткосрочные визы. При этом Финляндия не намерена останавливать выдачу виз россиянам и недавно открыла границу.

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