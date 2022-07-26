В МИД оценили вероятность отказа Европы выдавать россиянам шенген

26 июл. 12:50

Нельзя исключить сценария, при котором страны Европы перестанут выдавать шенгенские визы россиянам, считает директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, пишет ТАСС.

Он отметил, что сегодня такие призывы в ЕС звучат в основном от "одиозных политиков" и русофобов. "Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", - заявил Волынкин.

Бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе добавил, что возможная приостановка выдачи виз россиянам получит зеркальный ответ. "Это все на взаимной основе. Исключительно на взаимной основе", - сказал он, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями. "Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся", - уверен Орджоникидзе.

На фоне российской спецоперации на Украине "фактически полная приостановка" оформления виз россиянам, по словам Волынкина, наблюдается в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Дания и Нидерланды перестали выдавать краткосрочные визы. При этом Финляндия не намерена останавливать выдачу виз россиянам и недавно открыла границу.