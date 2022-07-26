В Казахстане рассказали о подорожании продуктов

26 июл. 12:41

Глава Минторговли Казахстана Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев поделились мнением о ситуации с ценами на продуктовую корзину в республике.

По словам министра торговли, по выходным он вместе с семьей выезжает за продуктами в магазины и на рынки.

"Конечно же, как семейные люди, мы должны и дом обеспечивать продовольственной безопасностью. У нас определенные кулинарные предпочтения, как и у каждой семьи. Например, когда нужен плов, то нужно ехать и подороже мясо купить, и так далее. Конечно, закупаемся и имеем представление о ценах", – цитирует его Sputnik Казахстан.

Султанов также заявил, что инфляция стала причиной роста стоимости семейной продовольственной корзины. "По ряду продуктов, конечно, я вижу, что растут цены. Конкретные цифры не назову, потому что не всегда сам езжу", – добавил он.

Глава Минсельхоза сообщил, что ввиду своей занятости времени на походы по магазинам практически нет.

"Я один-два раза в месяц в воскресенье могу позволить себе поехать с семьей и закупить продукты. Единственное, что мы всегда покупаем только продукты казахстанского производства. Определенный рост цен ощущается. Но я хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом в этом году по овощам - картофель и морковь - цены были стабильными. Большого ажиотажа по ним не было благодаря принятым мерам министерства", – подчеркнул Карашукеев.