Восстанавливается авиасообщение между Екатеринбургом и Баку

26 июл. 12:29

Самолеты снова будут летать и Екатеринбурга в Баку, об этом сообщается на сайте международного аэропорта Кольцово.

"С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "Ираэро"", - пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы будут совершаться на отечественных воздушных судах SSJ-100 два раза в неделю. Из Екатеринбурга они будут вылетать по воскресеньям в 17.20 и по средам в 20.20, прилет в Баку - в 19.20 и 22.20 соответственно (по местному времени).

В аэропорте уточнили, что рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у местных жителей: по итогам прошлого года на направлении было обслужено свыше 12 тыс пассажиров.

Напомним, авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте нынешнего года.