Завод Tetra Pak в Лобне станет российским

26 июл. 12:21

Производитель пищевой упаковки, крупнейшая компания Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству, - говорится в сообщении компании.

В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России, -отмечается в сообщении.

"С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение отдать свое российское подразделение местной команде менеджмента", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация – она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков.

Напомним, завод Tetra Pak в подмосковной Лобне - самое крупное предприятие в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.