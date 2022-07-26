Греция несет убытки из-за отсутствия российских туристов

26 июл. 12:19

Российский посол в Греции Андрей Маслов сообщил, что в стране туристов из России в этом году практически нет.

"В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет", - цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, туристическая отрасль страны несет убытки из-за отсутствия туристов из России.

"В первых числах марта премьер-министр Греции заявил, что в этом году Греция ожидает 30, а то и 35 млн иностранных туристов и отсутствие 500 тыс российских туристов никак не скажется на греческой экономике. Я бы сказал, что это оценка с политическим оттенком, потому что то, что я слышу от крупных греческих туроператоров, от отельеров - у них все-таки здесь несколько иное видение", - подчеркнул Маслов.

"Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов", - добавил Маслов.

Посол отметил, что в Греции расположены и некоторые крупные гостиничные комплексы, полностью ориентированные на туристов из России.

"И вот отсутствие туристов в этом году ведет к очень большим убыткам. А причина отсутствия наших туристов понятны: нет прямого авиационного сообщения и невозможность использования привычных для нас банковских карт", - подытожил он.