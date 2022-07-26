В России подтверждены еще 6,2 тыс случаев коронавируса

26 июл. 12:01

За минувшие сутки в России выявили 6 183 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 037, в Санкт-Петербурге - 794, в Подмосковье - 256. В Краснодарском крае - 33, в Ставропольском крае - 16, в Крыму - 59, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 13, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 3, в Ингушетии - 1, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 545 009.

Госпитализированы за сутки 1 664 человека. Выздоровели 5 422 пациента, за все время - 17 948 330.

Умерли за сутки 47 человек, с начала пандемии - 382 236.