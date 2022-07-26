Казахстан помогает Европе восполнить нехватку угля

26 июл. 11:54

Евросоюз нарастил закупки казахстанского угля из-за санкций в отношении угля из России, которые вступят в силу в августе, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Eurostat.

Издание пишет, что с января по май Казахстан поставил в ЕС 1,5 млн тонн угля - почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год. И если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140-200 тыс тонн, то после начала СВО на Украине Казахстан направляет в Европу 300-400 тыс тонн. При этом стоит отметить, что в прошлом году весной Казахстан отправил в страны ЕС лишь 60-70 тыс тонн угля.

Кроме того, как подчеркнули в газете, основная доля угля, поставляемого из Казахстана в Европу, идет транзитом через Россию.