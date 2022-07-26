На трассе Самара – Шымкент сегодня погибли пять человек

26 июл. 11:52

Сегодня утром на трассе Самара - Шымкент в Кызылординской области Казахстана произошло жуткое ДТП, в котором погибли пять человек, - сообщили в ДЧС области.

В районе трех утра на 1713-м километре автодороги Самара - Шымкент рядом с селом Тан Жалагашского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

"В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Camry под управлением гражданина 1995 года рождения и легкового автомобиля Daewoo Nexia под управлением гражданина 1980 года рождения на месте происшествия скончались оба водителя и пассажиры легкового автомобиля Daewoo Nexia", - сообщили в ДЧС региона, передает Sputnik Казахстан.

Пассажиры - жители Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, двое взрослых и двое детей 2012 и 2016 годов рождения.

Всего погибло 5 человек, из них 2 ребенка.

На место происшествия выезжали шестеро сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, четверо сотрудников трассового медико-спасательного пункта "Жосалы", две бригады скорой помощи и 15 сотрудников районного отдела полиции.