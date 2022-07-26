Россия откроет новые консульства в Казахстане и Узбекистане

26 июл. 11:42

Россия планирует открыть новые консульства в странах СНГ в связи с ростом турпотока, рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, пишет ТАСС.

"По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан. В частности, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Беларусь), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)", - поделился Волынкин.

Он добавил, что сейчас проводится "работа по кардинальному увеличению штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ".