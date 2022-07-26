Нацбанк Казахстана начал продажу коллекционных монет QULAN

26 июл. 11:32

Национальный Банк Казахстана сегодня начал продажу коллекционных монет QULAN из серии монет "Флора и фауна Казахстана".

Монеты из сплавов мельхиор и нейзильбер имеют идентичные изображения аверса и реверса. На аверсе монет в правой части изображен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении коллажа из животных и растений, слева – изображение товарного знака (логотипа) НБК и надписи, обозначающие год чеканки – "2021" – и номинал монет: 200 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества рrооf-like, 100 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества brilliant uncirculated и из сплава нейзильбер. По окружности монет – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN, - передает Sputnik Казахстан.

На реверсе монет – изображение куланов на фоне степного ландшафта, в верхней части монет – надписи EQUUS HEMIONUS (латинское название вида), в нижней – QULAN.

Коллекционные монеты QULAN номиналом 100 тенге выпущены в мельхиоровом исполнении, а также из сплава нейзильбер.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе www.kazcoins.nationalbank.kz.

Напомним, кулан – редкий вид животного из семейства лошадиных, латинское название вида – EQUUS HEMIONUS. Впервые он был описан в 1775 году. В Казахстане кулан встречался на Устюрте и Мангышлаке и исчез к 30-м годам XX века. В 1953 году на остров Барсакельмес в Аральском море были завезены туркменские куланы. С 1982 года начались работы по их акклиматизации в национальном парке "Алтын-Эмель", Бетпак-Дала и в северном Актау.