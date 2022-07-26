Зачем Армения пошла на беспрецедентную провокацию?

26 июл. 11:30

После десяти дней тишины на границе Азербайджана и Армении снова открыт огонь. Ереван пошел на беспрецедентную провокацию: за минувшие сутки произведено девять обстрелов позиций азербайджанской армии, причем семь из них произведены с территорий временного дислоцирования российских миротворцев: члены незаконного армянского вооруженного формирования вели периодический обстрел из оружия различного калибра позиций азербайджанских военных в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах.

Затишье на границе продлилось ровно десять дней - 16 июля в Тбилиси состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзоян, которую президент Ильхам Алиев расценил как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами. Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече "была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, Армении и России, особенно вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана".

Отметим, что еще в июне армянские вооруженные формирования должны были покинуть регион - такое обещание несколько месяцев назад дал в ходе визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ. Вопрос остается нерешенным по сей день, когда к закату близится июль. Армянская сторона затягивает процесс, обещая окончательный вывод войск в сентябре.

В Азербайджане, как не раз подчеркивало высшее руководство страны, давно готовы к миру, состав комиссии по подготовке мирного договора сформирован. Баку ждет от Еревана аналогичного шага.

Сегодня на фоне девяти обстрелов, произведенных Арменией, в Ереване сообщили о том, что ведутся переговоры по проведению встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуард Агаджанян. Однако конкретные сроки встречи не названы.