Правительство РФ расширяет функционал карты "Мир"

26 июл. 11:13

Правительство РФ расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту "Мир", - сообщает сайт кабмина.

"Постановление об этом подписано. Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек. Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи", субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

С помощью карт или счетов национальной платежной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг - эти льготы даются педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и другим категориям граждан. Кроме того, на карты "Мир" будет перечисляться ежегодная выплата награжденным знаком "Почетный донор".

До сих пор через "Мир" можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, а также выплаты по рождению ребенка.