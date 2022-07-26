Нежелание общаться привело к избиению иностранца в метро Москвы

26 июл. 11:07

Отказавшийся вести диалог в московском метро иностранец был избит мужчиной, сообщает пресс-служба МВД РФ по Москве.

В ведомстве заявили, что 27-летний мужчина в вагоне поезда "беспричинно стал приставать к гражданину иностранного государства". Иностранец не поддался на провокации, однако это преступника не остановило: выйдя за иностранцем на платформу станции "Цветной бульвар", злоумышленник повалил его на пол и принялся избивать.

Зачинщик был доставлен в отдел. Сам мужчина рассказал сотрудникам полиции, что просто хотел пообщаться с иностранцем, однако, услышав отказ, разозлился.