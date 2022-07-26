Турция наращивает импорт иранской нефти

26 июл. 10:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил об увеличении импорта нефти и газа из Ирана.

"Торговля и двустороннее сотрудничество с соседними странами продолжаются, но Анкара стремится к росту закупок нефти и газа у Ирана", отметил турецкий лидер в интервью телеканалу TRT, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Напомним, 19 июля в Тегеране прошло заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции, на котором президент Исламской Республики Эбрахим Раиси подчеркнул необходимость развития торговых и политических отношений с соседями, в том числе с Турцией. Раиси также оценил отношения между Анкарой и Тегераном как позитивные и прогрессивные, отметив, что обе страны должны проводить соответствующую политику, чтобы двигаться в направлении увеличения торговых обменов до $30 млрд в год.

Иран также выразил готовность экспортировать в Турцию свой газ.