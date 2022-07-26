Власти Крыма сделают упор на строительство модульных отелей

26 июл. 10:31

В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели, которые будут пользоваться популярностью у отдыхающих, - сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Республика Крым активно пользуется всеми мерами поддержки, которые есть для отрасли туризма. Это туристический кешбэк, стимулирование бизнеса и доступные кредиты. Крым также вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. На это было выделено 300 млн рублей, уже определена земля, где появятся новые места размещения", – рассказал Чернышенко, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Тема развития туризма обсуждалась на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который, в свою очередь, предложил меры поддержки турбизнеса, в том числе - ряд компенсаций предприятиям, сохранившим штатную численность трудового коллектива, а также легализацию гостевых домов и других частных средств размещения, что также позволит их владельцам претендовать на помощь государства.