В Казахстане причиной подорожания ряда товаров стал картон

26 июл. 10:26

Молоко, соки, кондитерские изделия, подарки и многие другие товары в бумажной упаковке стремительно дорожают в Казахстане, сообщает телеканал КТК.

Как заявила кондитер Мария Рыжкова, продукция в текущем году взлетела в цене на 15% из-за роста стоимости упаковки и ингредиентов.

"Подорожала упаковка, потому что нет собственного производства, нет собственной бумаги, нет собственного картона, нет собственного даже пластика, если говорить о пластиковой упаковке, – все привозное. В связи с тем, что растет закупочная цена даже на упаковку, мы вынуждены поднимать цены на готовый продукт, который мы даем покупателю, который мы даем потребителю. Потому что просто так в голые руки не отдашь торт", - цитирует Рыжкова Sputnik Казахстан.

Цена на упаковку начала подниматься в декабре 2021 года, а в марте она подорожала на 15%. На прошлой неделе цены увеличились аж в два раза. Так, если раньше коробки стоили от 30 до 100 тенге, то сейчас самые дешевые – по 70.

На подорожание картона пожаловались и в типографиях, где сообщают об увеличении стоимости материалов на треть, однако при этом ценники меняются каждый день.