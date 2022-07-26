Wizz Air на две недели перенесет рейсы из Кутаиси в Тбилиси

26 июл. 10:20

В октябре авиакомпания Wizz Air в течение двух недель будет выполнять рейсы из Тбилисского международного аэропорта в связи с закрытием Кутаисского международного аэропорта.

Аэропорт в Кутаиси будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, поступил запрос о временном переносе рейсов.

"Мы выразили готовность и подтверждаем, что все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре", - рассказала генеральный директор TAV Georgia Тея Закарадзе в эфире TV Pirveli.

Напомним, Wizz Air осуществляет прямые международные авиарейсы из Кутаиси в 11 стран.