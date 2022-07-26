Турция намерена сделать газохранилище "Силиври" крупнейшим в Европе

26 июл. 10:16

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез посетил территорию подземного газохранилища (ПГХ) "Силиври", оператором которого выступает госкомпания BOTAŞ, сообщив, что проект расширения его мощностей позволит превратить этот объект в крупнейшее газохранилище в Европе.

"В настоящее время "Силиври" может аккумулировать 3,2 млрд кубометров, однако вскоре этот показатель достигнет 4,6 млрд кубометров. Мы также увеличим мощность подачи газа с 28 млн кубометров до 75 млн кубометров в сутки", - рассказал Донмез, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Министр подчеркнул, что проект планируется завершить до конца текущего года.

Также работы по расширению потенциала хранения ведутся и в ПГХ "Туз-гелю".

"Сейчас объем этого хранилища составляет 1,2 млрд кубометров. Через 1,5-2 года объем достигнет 5,4 млрд кубометров", - поведал Донмез, напомнив, что оба объекта в продолжают эксплуатироваться.

"Хранилище "Туз-гелю" заполнено полностью, а "Силиври" - на 82%. Остальная часть хранилища будет заполнена до конца сентября. До начала зимы все хранилища будут полны газом", - добавил министр.