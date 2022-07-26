"Дедолларизация во всем мире запущена, и ее не остановить"

Доллар продолжает терять позиции в мире, и этот процесс необратим, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Насколько быстро - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить", - заявил он.

Председатель нижней палаты парламента назвал пять причин ослабления американской валюты.

Прежде всего, отметил он, доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. "После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту. Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена", - указал политик.

Вторая причина - использование доллара в качестве инструмента для политической борьбы: с его помощью вводятся ограничения на платежи, происходит "воровство золотовалютных резервов", так что другие страны не могут быть уверены в сохранности своих средств.

Далее, по мнению Володина, американская валюта слабеет из-за геополитических изменений, точнее, из-за перехода от однополярной модели к многополярности, благодаря чему возникает запрос на альтернативу доллару. Свидетельством этой тенденции стали "растущие взаиморасчеты в национальных валютах".

В качестве четвертой причины спикер Госдумы назвал нежелание Штатов "признавать собственные ошибки и работать над ними".

Наконец, он напомнил о цикличности существования мировых валют, которые "живут" примерно 100 лет. "Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придет новое", - написал Володин.

Говоря о возможной замене доллара, политик усомнился в том, что ей станет евро. По его словам, более вероятно, что это будут валюты государств с суверенными экономиками.

Как уточнил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков, тенденция, о которой говорит Вячеслав Володин, имеет место быть в рамках определенной гипотезы: снижающееся влияние США в мировой политике сокращает значимость доллара как инструмента мировой торговли.

"Увеличиваются объемы межстрановой, так называемой пограничной торговли, когда страны граничат между собой и могут рассчитываться между собой за поставки из одной страны в другую по клиринговой системе. Соответственно, снижается доля расчетов в долларах между этими странами", - пояснил он.

С другой стороны, указал эксперт, если рассматривать эту тенденцию с глобальной точки зрения, когда, например, Иран, Турция и Россия заключают между собой соглашение по какому-то товару, то в таком случае уже сложнее вывести формулу расчетов, и поэтому просто удобнее использовать какую-то четвертую валюту, в данном случае доллар. "Не потому, что американская валюта обладает какими-то суперзначениями или она супернадежная, просто на сегодняшний день при межстрановых расчетах доллар удобнее. И только за счет удобства он еще долго будет сохранять свое место на этом рынке", - отметил Юрий Юденков.

Профессор РАНХиГС также пояснил, что при создании объединения стран может быть создана специальная валюта. "В советское время существовал Совет экономической взаимопомощи, внутри которого существовала своя валюта - международный рубль, он позволял рассчитываться этим странам по товарным потокам между этих же стран. Европейский Союз создал евро. Если Россия, например, создаст союз с Белоруссией или Казахстаном, какими-то другими странами, то они могут договориться о создании общей валюты. Но если они же будут торговать со странами, например, Южной Америки, то там неизбежно всплывет уже какая-то другая валюта, в данном случае доллар. Так что в международной торговле - именно торговле - значение доллара пока достаточно высоко", - заявил он.

"Отмечу еще один феномен: поскольку европейские страны испытывают проблемы и находятся в предкризисном состоянии, то часть капиталов из Европы начала устремляться в США, и соотношение доллара и евро приближается к 1:1, хотя раньше соотношение евро-доллар было 1:1,15-1,20. Это еще один довод в пользу того, что доллар остается пока на сегодняшний день мировой валютой. Я бы не стал его пока так быстро хоронить", - заключил эксперт.