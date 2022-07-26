SuperJob назвал идеальный возраст для поиска работы

26 июл. 10:04

Легче всего найти работу россиянам 27-29 лет, показало исследование ресурса SuperJob, пишет РИА Новости.

Аналитики предложили соискателям оценить по 10-балльной шкале, насколько им сложно искать работу. "Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет - 8,2 балла", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 27-29 лет - возраст, в котором работу легче всего найти мужчинам, для женщин это 30 лет. "Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин - это 51-53 года, 8,5 балла, у женщин - от 54 до 56 лет - 8,3 балла", - добавили аналитики.

Исследование проводилось с 12 по 25 июля, в нем приняли участие 5 тыс экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов России.