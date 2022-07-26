Узбекистан призвал талибов разорвать контакты с международным терроризмом

26 июл. 9:58

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал запрещенное в России движение "Талибан" должно разорвать контакты с другими террористическими организациями, в том числе международными.

На конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте глава государства предложил талибам покончить с радикальными методами борьбы за власть для укрепления доверия.

Кроме того, узбекский лидер потребовал перекрыть пути поставок наркотиков в соседние страны и приступить к решению насущных вопросов во избежание хаоса в регионе.

"Нашим приоритетом должно стать восстановление экономики, что является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране", - подчеркнул он.