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Узбекистан призвал талибов разорвать контакты с международным терроризмом

Узбекистан призвал талибов разорвать контакты с международным терроризмом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал запрещенное в России движение "Талибан" должно разорвать контакты с другими террористическими организациями, в том числе международными.

На конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте глава государства предложил талибам покончить с радикальными методами борьбы за власть для укрепления доверия.

Кроме того, узбекский лидер потребовал перекрыть пути поставок наркотиков в соседние страны и приступить к решению насущных вопросов во избежание хаоса в регионе.

"Нашим приоритетом должно стать восстановление экономики, что является важным условием достижения прочного мира в этой многострадальной стране", - подчеркнул он.

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