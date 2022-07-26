Стало известно имя нового главы минэкономразвития Дагестана

26 июл. 9:45

Исполняющим обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана будет назначен Адильхан Ахмедов, в настоящий момент работающий заместителем главы минэкономразвития республики, – сообщил представитель минэкономразвития.

"Исполняющим обязанности министра будет назначен заместитель Ахмедов Адильхан Жамалханович. Ждем постановления", - цитирует представителя министерства "АиФ-Дагестан".

Ахмедов родился в 1975 году в Махачкале. В минэкономразвития Дагестана он работает с конца 1999 года. В июле 2019 года был назначен начальником управления территориального развития, в ноябре 2021 года – заместителем министра.

Напомним, Арсен Рустамов, возглавлявший минэкономразвития в статусе временно исполняющего обязанности министра с февраля этого года, назначен руководителем Дагестанстата.